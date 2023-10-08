الامارات | عائشة المري: ثقة الناخبين مسؤولية.. وأتعهد بالعمل الجاد لخدمة الشعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، مساء أمس، فوز ماجد محمد رحمة محمد المزروعي بحصوله على 3787 صوتاً، وعائشة إبراهيم أحمد المري بحصولها على 390 صوتاً عن إمارة عجمان.

وقالت المرشحة الفائزة في إمارة عجمان عائشة إبراهيم المري: «أشكر كل من دعم وصوّت لمشروعي الانتخابي، وأؤكد أن هذه الثقة لتمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي مسؤولية أتعهد أمامهم بتحقيقها بأمانة وإخلاص، من خلال العمل بكل جد وتفانٍ لتحقيق مطالبهم، وتلبية طموحاتهم ونقل صوتهم لصناع القرار، وأن أكون الصوت الحقيقي الذي يعكس تطلعاتهم، ويعمل على تحقيق مصالحهم الوطنية».

وأوضحت أن العملية الانتخابية شهدت مشاركة كبيرة من أبناء المجتمع الإماراتي، كما شهدت تنظيماً لافتاً سيشكل نموذجاً يحتذى في تنظيم العمليات الانتخابية، مثمنة جهود جميع اللجان والفرق العاملة في التنظيم والإشراف على عمليات الفرز، حيث أظهروا مستوى عالياً من الشفافية والنزاهة في تنظيم هذه العمليات، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه الهيئات الرسمية في تحقيق العدالة والموضوعية في كل العمليات الانتخابية، مؤكدة للناخبين التزامها بالعمل الجاد والمثابرة، والالتزام بقيم الوطن وتقاليده، والعمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الشعب.

وحرص عدد من المواطنين من مختلف الفئات على الوجود داخل مقر لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مع فتح باب التصويت.

وتصدّر كبار المواطنين المشهد داخل مقر اللجنة، حيث حرصوا على الحضور مبكراً للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، فيما وفّرت اللجنة كراسي متحركة لمساعدة الناخبين من كبار المواطنين على الوصول بسهولة إلى أجهزة التصويت، كما قام فريق الدعم الموجود في اللجنة بمساعدة الناخبين على الوصول إلى الأجهزة وإتمام كل إجراءات التصويت.

واستقبلت اللجنة الناخبين بالورود والهدايا، تقديراً لمشاركتهم في العُرس الانتخابي، فيما وفرت كل التسهيلات لمساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، حيث أتاحت 21 جهازاً إلكترونيا للتصويت، بينها جهاز لذوي الهمم، فيما خصصت جهازين آخرين لمساعدة الناخبين الذين لديهم مشكلات في الهوية الرقمية، فيما لم تستغرق عملية التصويت والاقتراع أكثر من دقيقة منذ لحظة دخول الناخب إلى مقر اللجنة حتى الإدلاء بصوته.

وأشاد المواطن السبعيني سالم الشحي بسير العملية الانتخابية وسلاسة الإجراءات المتبعة، مؤكداً حرصه على الوجود ومنح صوته لمن يراه جديراً بحمل هذه الأمانة.

وقالت الناخبة السبعينية موزة الشحي: «حضرت اليوم تلبية للواجب الوطني، فحق الإمارات على أبنائها هو المشاركة في العرس الانتخابي الديمقراطي»، داعية للجميع بالتوفيق والسداد.

وقال علي إبراهيم علي عبدالله النعيمي (75 عاماً): «التوجه للاقتراع واجب وطني والمرشحون أبناؤنا وإخوتنا»، مضيفاً أنه صوّت لمن اقتنع ببرنامجه الانتخابي، وشعر بأنه قادر على أن يكون حلقة الوصل بين المواطن والمسؤولين.