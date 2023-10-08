الامارات | أجواء فرح بين الفائزين ومؤيديهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سادت أجواء من الفرح لدى الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومؤيديهم في إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة، عقب إعلان النتائج الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وأعاد الناخبون في إمارة أم القيوين، انتخاب العضو والمرشح لعضوية المجلس الوطني عن الإمارة، محمد عيسى عبيد الكشف آل علي، بمنحه 1036 صوتاً في الانتخابات.

ويعد الكشف عضواً في المجلس عن إمارة أم القيوين خلال الدورة 2019، وهو مدرب معتمد في وزارة الداخلية منذ 2015، ومدرب معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منذ 2016، ومخرج مسرحي منذ 2008، إضافة إلى أنه قائد فريق السعادة التطوعي، وعضو مبادرة «سفراء الخير»، وعضو لجنة فعاليات أم القيوين منذ 2011، كما أنه حاصل على بكالوريوس في الإعلام الجديد، ودبلوم في اللياقة البدنية، ودبلوم سعادة المتعاملين من مجلس الوزراء الإماراتي.

وحصلت الفائزة بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أم القيوين، منى راشد طحنون آل علي، على 208 أصوات.

وفي رأس الخيمة، غمرت أجواء الفرح والسعادة قاعة إكسبو بعد إعلان النتائج الأولية للفائزين في انتخابات المجلس، إذ حصل العضو سعيد راشد العابدي الذي أعاد ترشّحه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، على 3866 صوتاً.

والعابدي حاصل على بكالوريوس في الإعلام واللغة الإنجليزية من جامعة الإمارات، وعلى ماجستير في الإعلام، وعمل مديراً لبنك رأس الخيمة الوطني، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة العابدي القابضة، كما حصل الفائز سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي على 3720 صوتاً، وحصل الفائز سالم راشد علي المفتول آل علي، على 3514 صوتاً عن إمارة رأس الخيمة. والمفتول مستشار قانوني من أبرز المحامين في الإمارة.