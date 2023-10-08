الامارات | «الوطنية للانتخابات»: 175487 ناخباً شاركوا في التصويت بنسبة 44%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، الأسماء الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في دورتها الخامسة، بعد اختتام مراحل التصويت الثلاث (التصويت المبكر، التصويت عن بعد، واليوم الانتخابي الرئيس).

وأوضح العويس، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء أمس، في مقر مركز الانتخاب الرئيس بمركز أبوظبي للطاقة، أن مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مستوى الدولة بلغ 175 ألفاً و487 صوتاً، بنسبة 44% من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

فيما أكد رئيس لجنة الفرز باللجنة الوطنية للانتخابات، وزير العدل، عبدالله سلطان النعيمي، أن إجمالي عدد المصوتين في كل إمارة جاء على النحو التالي: إمارة أبوظبي «56471 صوتاً»، وفي إمارة دبي «16909 أصوات»، وفي إمارة الشارقة «29996 صوتاً»، وفي إمارة عجمان «7283 صوتاً»، وفي إمارة أم القيوين «4561 صوتاً»، وفي إمارة رأس الخيمة «35357 صوتاً»، وفي إمارة الفجيرة «24911 صوتاً».

وقال: «شملت القائمة الأولية لأسماء الفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أربعة مرشحين عن إمارة أبوظبي، هم: سالم حمد بالركاض العامري (4509 أصوات)، يليه هلال محمد حمدان هلال الكعبي (3671 صوتاً)، فيما فازت مضحية سالم المنهالي بعد حصولها على 2448 صوتاً، وحشيمة ياسر العفاري بعد حصولها على 1769 صوتاً.

وفي إمارة دبي، فاز المرشح حميد أحمد الطاير، بإجمالي 2426 صوتاً، وأحمد ميرهاشم خوري بـ1749 صوتاً، ومريم ماجد بن ثنية بـ1064 صوتاً، وآمنة علي العديدي بـ617 صوتاً.

كما فاز عن إمارة الشارقة محمد حسن الظهوري بعد حصوله على 2489 صوتاً، ووليد علي المنصوري 2335 صوتاً، وعدنان حمد الحمادي بعدد 2013 صوتاً. وفي إمارة عجمان، فاز ماجد محمد المزروعي بعد حصوله على 3787 صوتاً، وعائشة إبراهيم المري بـ390 صوتاً. وفي إمارة رأس الخيمة، فاز سعيد راشد العابدي بـ3866 صوتاً، يليه سلطان سالم الزعابي بـ3720 صوتاً، وسالم راشد آل علي بـ3513 صوتاً.

وفي إمارة أم القيوين، فاز محمد عيسى الكشف آل علي بعد حصوله على 1036 صوتاً، ومنى راشد آل علي بعد حصولها على 280 صوتاً. وفي إمارة الفجيرة، فاز الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي بمجموع أصوات بلغ 8985 صوتاً، وعائشة خميس الظنحاني بمجموع بلغ 1009 أصوات.

وشهدت الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي فوز أربعة أعضاء حاليين بالمجلس الوطني الاتحادي، بينهم العضوة مريم ماجد بن ثنية عن إمارة دبي، والدكتور عدنان حمد الحمادي عن إمارة الشارقة، وسعيد راشد العابدي عن رأس الخيمة، ومحمد عيسى الكشف عن أم القيوين.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن النتائج التي صدرت أمس تعد «نتائج أوّلية»، حيث سيتم فتح باب الطعون في نتائج عمليتي الانتخاب والفرز اعتباراً من صباح غدٍ ولمدة ثلاثة أيام، ليتم إعلان النتائج النهائية يوم الجمعة المقبل، حسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

• فتح باب الطعون في نتائج الانتخاب والفرز اعتباراً من صباح غدٍ ولمدة 3 أيام.