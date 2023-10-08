الامارات | "أوقاف دبي" تدعم محدودي الدخل بـ3 الاف بطاقة ساند بالتعاون مع "الإمارات الإسلامي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي)، بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي، البطاقة المصرفية المعبئة مسبقاً ساند لتمكين الشرائح المجتمعية المستحِقة من إجراء عمليات الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدام البطاقة.

ووزعت المؤسسة 3000 بطاقة ساند بقيمة 3 ملايين درهم للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للمؤسسة بمن فيهم الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود. وتتضمن البطاقة مبلغاً مالياً بقيمة ألف درهم يتم إيداعه مسبقاً من قبل المؤسسة في حساب خاص لدى الإمارات الإسلامي، كما تقدم البطاقة لحاملها ميزات الخصم من سلسلة متاجر كارفور وجمعية الاتحاد التعاونية. ويمكن لحامل البطاقة إجراء عمليات الشراء بالتجزئة من نقاط البيع بالدرهم الإماراتي.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، أن تقديم الدعم الاجتماعي للشرائح المستحِقة يعد من أولويات عمل المؤسسة، ويسهم إصدار بطاقة ساند في تمكين الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وتوفير الدعم اللازم لضمان الحياة الكريمة لكبار المواطنين وأصحاب الدخل المحدود وتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئات."

وقال المطوع: "إن المؤسسة تسعى إلى بناء الشراكات مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية لمنح فئات مجتمعية مختارة إمكانية الوصول إلى العديد من المزايا والخدمات التي ترتقي بمستوى جودة حياتهم”.

ولفت المطوع إلى حرص المؤسسة على التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الشرائح المجتمعية المستحقة للدعم لضمان حصولهم على خدمات المؤسسة بما يعود بالنفع والخير المستدام على المجتمع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في مصرف الإمارات الإسلامي، فريد الملا: "يسعدنا التعاون مع "أوقاف دبي" لإطلاق بطاقة ساند المصرفية بهدف تقديم الدعم المالي لمن يستحقونه من أفراد المجتمع الإماراتي، وعملاً بمبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية، لطالما كانت أولويتنا ضمان الرفاهية والصالح الأكبر للفرد والمجتمع. وباعتبارنا مؤسسة مالية إسلامية مسؤولة، فإننا ملتزمون بتمكين المجتمعات التي نعمل فيها والارتقاء بها من خلال مثل هذه الشراكات والمبادرات الهادفة.