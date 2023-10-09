الامارات | 6 جامعات إماراتية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم طبقاً لتصنيف مؤسسة تايمز لعام 2024، وضمت جامعة أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، إضافة إلى الجامعة الأميركية في الشارقة، كما جاء ترتيب الجامعات الإماراتية الست ضمن أفضل 20 جامعة عربية.

وتفصيلاً، تبوأت جامعة أبوظبي المركز الأول بين جامعات الدولة، حيث حلت في قائمة الجامعات المصنفة بين 201 -250 في الترتيب العالمي، تلتها جامعة خليفة في المركز الثاني حيث جاءت في قائمة الجامعات الواقعة بين 251-300، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث حيث حلت بين 301 - 350، وجامعة الشارقة في المركز الرابع 351 - 400، وجامعة زايد في المركز الخامس 401 - 500، وفي المركز السادس جامعة الأميركية الشارقة 601 إلى 800.

وشاركت 14 جامعة إماراتية في تصنيف التايمز 2024، استطاعت ست جامعات منها تحقيق تصنيف عالمي ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، فيما أخفقت ثماني جامعات في تحقيق معايير التصنيف حيث منحت صفة مراسل «Reporter»، وأظهر التصنيف الأخير تحقيق كل من جامعة أبوظبي وجامعة خليفة وجامعة زايد تحسناً في مركزها تصنيف العام الماضي، فيما تراجعت جامعتا الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة عن تصنيف تايمز 2023، وحافظت الجامعة الأميركية بالشارقة على مركزها في تصنيف العام الماضي. وعلى المستوى ترتيب الجامعات العربية في تصنيف تايمز 2024، حلت الجامعات الإماراتية الست ضمن أفضل 20 جامعة عربية تم تصنيفها، حيث جاءت جامعة أبوظبي في المركز الأول عربياً، وجامعة خليفة في المركز الثالث، وجامعة الإمارات في المركز السادس وجامعة الشارقة في المركز السابع، وجامعة زايد في المركز الـ11، والجامعة الأمريكية في الشارقة في المركز 18 عربياً.

وضمت قائمة أفضل 10 جامعات في العالم سبع جامعات أميركية وثلاث جامعات بريطانية، حيث تبوأت جامعة أكسفورد المركز الأول على مستوى العالم، تلتها جامعة ستانفورد، ومعهد مساشوستس، وجامعة هارفارد، وجامعة كامبردج، وجامعة برنستون، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وكلية لندن الإمبراطورية، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، وجامعة ييل.

وعلى مستوى أفضل 20 جامعة عالمية، سيطرت الولايات المتحدة الأميركية على القائمة برصيد 13 جامعة، تلتها المملكة المتحدة بـرصيد ثلاث جامعات في المراكز «1، 5، 8»، والصين برصيد جامعتين «12، و14»، وجامعة لكل من سويسرا «المركز 11»، وسنغافورة في المركز الـ19.