الامارات | %19.7 من أصوات ناخبي «الوطني 2023» ذهبت للمرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية أجرتها «الإمارات اليوم» أن إجمالي عدد الأصوات التي حصدتها المرشحات في الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بلغ 34 ألفاً و556 صوتاً، ما يمثل 19.7% من إجمالي أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدى أيام التصويت الأربعة داخل وخارج الدولة، والبالغ 175 ألفاً و487 صوتاً.

وحظيت المرأة الإماراتية في الانتخابات التي أُعلنت نتائجها الأوّلية مساء أول من أمس، بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة وصلت إلى 51% مقابل 49% للرجال، كما واصلت المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في الدورة الانتخابية الخامسة، حيث ضمت القائمة النهائية 128 مرشحة من إجمالي 309 مرشحين ومرشحات، بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهن 54 مرشحة مقابل 64 مرشحاً في أبوظبي، و27 مرشحة مقابل 30 مرشحاً في دبي، و19 مرشحة، مقابل 31 مرشحاً في الشارقة، وخمس مرشحات مقابل 29 مرشحاً في رأس الخيمة، وخمس مرشحات مقابل تسعة مرشحين في أم القيوين، وست مرشحات مقابل تسعة مرشحين في الفجيرة، في حين جاوز عدد المرشحات الإناث نظراءهم الذكور في إمارة عجمان التي سجّلت 12 مرشحة مقابل تسعة مرشحين.

ووفقاً للإحصائية فقد سجّلت إمارة دبي أعلى نسبة تصويتية للمرأة، حيث حصدت 34.3% من عدد أصوات ناخبي الإمارة الذين أدلوا بأصواتهم، بإجمالي 5809 أصوات، من أصل 16909 أصوات، فيما سجّلت إمارة أبوظبي أعلى معدّل تصويتي من الناخبين للمرشحات الإناث، بإجمالي 17500 صوت، من أصل 56 ألفاً و471 صوتاً، بنسبة بلغت 31% من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الإمارة.

وأشارت الإحصائية إلى حصول مرشحات الوطني عن إمارة الشارقة على 5925 صوتاً، ليسجلن (19.7%) من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الإمارة، والبالغ عددهم 29 ألفاً و996 صوتاً، بينما حصلت مرشحات عجمان على 1504 أصوات، ما يمثل (20.6%) من إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون في الإمارة والبالغ 7283 صوتاً.

وبيّنت الإحصائية أن مرشحات إمارة أم القيوين حصلن على 804 أصوات، بنسبة (17.6%) من إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون في الإمارة، والذي بلغ 4561 صوتاً، بينما حصدت مرشحات الفجيرة 2161 صوتاً، ما يمثل (8.7%) من إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون عن الإمارة، والبالغ 24 ألفاً و911 صوتاً انتخابياً، وأخيراً، حصلت مرشحات إمارة رأس الخيمة على 853 صوتاً، ما يمثل (2.4%) من إجمالي أعداد المواطنين الذين شاركوا في التصويت بالإمارة والبالغ 35 ألفاً و357 مواطناً ومواطنة.

وتناولت الإحصائية أقل المرشحين والمرشحات حصولاً على أصوات الناخبين في كل إمارة من إمارات الدولة، حيث بلغ إجمالي أقل عدد أصوات حصل عليها مرشح في أبوظبي ثلاثة أصوات فقط، كما حصلت مرشحة عن الإمارة نفسها على خمسة أصوات، فيما حصد أقل المرشحين تصويتاً في دبي على 20 صوتاً، وأقل مرشحة 13 صوتاً، كما حصد أقل المرشحين تصويتاً في الشارقة 24 صوتاً، وأقل مرشحة 44 صوتاً.

وفي عجمان حصد أقل المرشحين تصويتاً سبعة أصوات، فيما اكتفت أقل المرشحات تصويتاً في الإمارة ذاتها بالحصول على صوتها فقط، وفي رأس الخيمة بلغ إجمالي أقل الأصوات لمرشح 15 صوتاً، ولمرشحة 136 صوتاً، وفي أم القيوين بلغ أقل أصوات لمرشح 25 صوتاً، ولمرشحة 80 صوتاً، فيما حصل أقل المرشحين تصويتاً في الفجيرة على 34 صوتاً، وأقل المرشحات على 79 صوتاً.

• مرشح في أبوظبي يحصد 3 أصوات فقط.. ومرشّحة في عجمان «تكتفي بصوتها».

• المرأة الإماراتية حظيت في الانتخابات بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية.

7 أماكن لـ «الطعون»

تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم فتح باب تلقّي الطعون على نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حتى الغد، إذ يحق خلال هذه الفترة لكل مرشح الطعن في نتائج عمليتي الاقتراع والفرز، على أن تفصل اللجنة في الطعون التي تقدّم إليها (حال تقديمها) يوم الجمعة المقبل.

وحددت اللجنة سبعة أماكن لتلقي طلبات الطعون على النتائج موزعة على جميع الإمارات، وهي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – الطابق الثاني، ومقر لجنة إمارة دبي في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا C & D)، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، ومقر لجنة إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع - الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري، ومقر لجنة إمارة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن. على أن يتم تقديم طلبات الطعون من الثامنة صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر اليوم وغداً.