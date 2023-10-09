الامارات | «أوقاف دبي» تدعم محدودي الدخل بـ 3000 بطاقة «ساند»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي، بطاقة مصرفية معبأة مسبقاً «ساند»، لتمكين الشرائح المجتمعية المستحِقة من الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدام البطاقة.

ووزعت المؤسسة 3000 بطاقة «ساند» بقيمة ثلاثة ملايين درهم، للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للمؤسسة، بمن فيهم الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوو الدخل المحدود.

وتتضمن كل بطاقة مبلغاً مالياً بقيمة 1000 درهم، يتم إيداعه مسبقاً من قبل المؤسسة في حساب خاص لدى بنك الإمارات الإسلامي، كما تقدم البطاقة لحاملها ميزات الخصم من سلسلة متاجر كارفور، وجمعية الاتحاد التعاونية. ويمكن لحامل البطاقة إجراء عمليات الشراء بالتجزئة من نقاط البيع بالدرهم الإماراتي.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، إن «تقديم الدعم الاجتماعي للشرائح المستحِقة يعد من أولويات عمل المؤسسة، ويسهم إصدار بطاقة ساند في تمكين الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم، وتوفير الدعم اللازم لضمان الحياة الكريمة لكبار المواطنين وأصحاب الدخل المحدود وتحسين المستوى المعيشي لهم». وأضاف المطوع أن «المؤسسة تسعى إلى بناء الشراكات مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية، لمنح فئات مجتمعية مختارة إمكانية الوصول إلى العديد من المزايا والخدمات التي ترتقي بمستوى جودة حياتهم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في مصرف الإمارات الإسلامي، فريد الملا، إن «إطلاق بطاقة ساند المصرفية يهدف إلى تقديم الدعم المالي لمن يستحقونه من أفراد المجتمع الإماراتي. وعملاً بمبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية، لطالما كانت أولويتنا ضمان الرفاهية والصالح الأكبر للفرد والمجتمع».