الامارات | نوف المزروعي: إسهامي في إحباط جريمة.. واجب وطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت المواطنة نوف المزروعي، التصرف بإيجابية حيال موقف شاهدته، رغم صمت وسلبية آخرين وجدوا في المكان ذاته، إذ رأت رجلين من دولة عربية يجران ثالثاً إلى سيارة، ويضربانه في الشارع، فتصدت لهما، بل أسهمت في القبض عليهم لاحقاً، ليتبين أن وراء المشهد جريمة أخرى.

وقالت نوف سالم المزروعي، التي تلقت تكريماً من شرطة دبي، لـ«الإمارات اليوم» إن إسهامها في إحباط جريمة الاعتداء على رجل في الشارع، وضبط الجناة، واجب وطني، مشيرة إلى أنها كانت في استراحة غداء من العمل، وتوجهت إلى أحد المطاعم، وأثناء جلوسها في سيارتها منتظرة، فوجئت بشخصين يجران ثالثاً، وكان من الواضح أنهما لاحقاه قبل ذلك، إذ بدا عليهم جميعاً التعب، وكانا يتعاملان معه بعنف.

وأضافت أنها لم تستطع التعامل بسلبية مع الموقف، إذ بدا لها غير طبيعي على الإطلاق، فأنزلت زجاج النافذة، وطلبت منهم التوقف عن ضربه في الشارع، فردا عليها بأنه مندوب بالشركة التي يملكانها ويجب ألا تهتم به، لكنها رفضت، وأصرت على أن هذا تصرف غير قانوني، ولا يجوز لأي شخص ضرب آخر.

وأشارت إلى أنهم غادروا في سيارة بيضاء صغيرة، فبادرت إلى حفظ رقمها والكود المدون على اللوحة، وأبلغت الشرطة هاتفياً، فطلبوا منها الانتظار في المكان حتى تصل الدورية، التي وصلت خلال دقائق قليلة بالفعل، وتم تدوين إفادتها كذلك من قبل رجال التحريات، ثم علمت أن السيارة أوقفت لاحقاً على شارع الشيخ زايد.

وأوضحت أنها أخبرت من قبل شرطة دبي أن المشهد الذي بدا عبارة عن مشاجرة بسيطة، كان يخفي جريمة تورط فيها المعتديان وكذلك المجني عليه الذي لم يستغث أو يحاول حتى تعزيز موقفها في الدفاع عنه، لكنها مقتنعة بأنها أدت واجبها في النهاية.

وأشارت إلى أن هناك أشخاصاً آخرين كانوا في المكان حين حدثت الواقعة، لكن لم يتدخل أحد، مؤكدة أن ما رأته غير طبيعي في دبي، وبغض النظر عن كونها مواطنة فهذا واجب عليها، خصوصاً في ظل الجهد العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة، سواء على مستوى إمارة دبي أو الدولة، معربة عن اعتزازها البالغ بتكريمها من قبل شرطة دبي. وحرصت شرطة دبي على تكريم المواطنة نوف سالم سيف مشاطي المزروعي، في إطار استراتيجيها على تعزيز التعاون مع أفراد المجتمع، وتحفيزهم على التعاون معها لتعزيز الأمن عبر قنوات التواصل المتنوعة.

وقال مدير مركز شرطة بر دبي، اللواء عبدالله خادم بن سرور المعصم، إن نوف المزروعي تعاملت بمسؤولية وذكاء مع الواقعة، إذ سجلت رقم السيارة واتصلت بغرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي، وشرحت الواقعة، وأعطت مواصفات السيارة ورقمها، لافتاً إلى أن الجناة تحركوا من مكان الواقعة إلى منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، حيث تم تحديد مكان المركبة خلال دقائق من البلاغ، والقبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.