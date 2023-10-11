الامارات | حمدان بن محمد يشيد بدور القوات المسلحة في الحفاظ على مقدرات الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الدور الراسخ للقوات المسلحة، وما تبذله من جهود في سبيل رفعة الوطن، وصون كرامته، والحفاظ على مُقدّراته ومكتسباته، بفضل ما توليه دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من رعاية ودعم لكل قطاعات القوات المسلحة، لتحافظ دائماً على أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية في أداء مهامها الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد دبي، أمس، قائد الحرس الوطني، اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري، والوفد المرافق له، في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث اطلع سموه على الأهداف الاستراتيجية لقيادة الحرس الوطني في وزارة الدفاع، والدور الكبير الذي تضطلع به في تحقيق أمن وسلامة المجتمع، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.

وثمّن سموه، خلال اللقاء، الجهود المخلصة التي يبذلها أفراد الحرس الوطني، في إطار توجيهات قيادة دولة الإمارات ورؤيتها الحكيمة، وتفانيهم في خدمة الوطن وتباريهم في سبيل رفعته، متمنياً سموه لهم التوفيق في مواصلة مهامهم وفق أعلى مستويات الجهوزية ومعايير الكفاءة الدولية.

وقد عبّر قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق، عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد دبي، مثمنين دعم القيادة لمنظومة الحرس الوطني في أداء واجبها في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

حضر اللقاء القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي.

ولي عهد دبي:

• دور راسخ للقوات المسلحة لما تبذله من جهود في سبيل رفعة الوطن، وصون كرامته، والحفاظ على مُقدّراته ومكتسباته.