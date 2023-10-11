الامارات | تخريج دفعة «فني تحليل السلوك» في «دبي للتوحد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخرجت الدفعة الأولى من المهنيين وأولياء الأمور وطلبة الجامعات الذين تم تأهيلهم، في إطار البرنامج التدريبي «فني تحليل السلوك التطبيقي (ABAT)»، على الممارسات المتصلة بتقديم برامج تحليل السلوك التطبيقي بمركز دبي للتوحد.

وقال مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، محمد العمادي: «إن جميع المتدربين المتخرجين أصبح لديهم المعرفة اللازمة، التي تؤهلهم لممارسة المهارات المطلوبة في مهامهم المتصلة بتحسين حياة ذوي التوحد».

وأكد أن إعداد وتأهيل كوادر متخصّصة في هذا المجال أحد أهم أولويات إدارة المركز، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى توفير برامج التدريب والتطوير المهني في المجالات التربوية والعلاجية التأهيلية المتخصصة، بالاعتماد على أحدث الدراسات والبحوث العلمية والممارسات الناجحة.

وقالت مديرة التوعية المجتمعية ومحلل سلوك تطبيقي معتمد بمركز دبي للتوحد، إيمان أبوشباب: «تم تصميم دورة فني تحليل السلوك التطبيقي (ABAT) كمساق تدريبي تمهيدي ضمن ثلاثة مساقات تدريبية متدرجة، ويتم من خلال الدورة، التي تبلغ مدتها 40 ساعة، اكتساب المعرفة الأساسية باضطراب طيف التوحد، والمهارات والاستراتيجيات اللازمة في مجال تحليل السلوك التطبيقي، ويتم منح فرصة الممارسة العملية للمتدربين تحت إشراف محللي سلوك معتمدين (QBA) أو أخصائيي توحد سلوكي معتمدين (QASP-S) الذين يعملون في نطاق تحليل السلوك التطبيقي».

وأوضحت أبوشباب: «الجزء المهم في تحليل السلوك التطبيقي، هو التقييم الدقيق والمستمر لأداء الطفل، والذي يمكن إجراؤه بشكل احترافي بمساندة فني تحليل السلوك التطبيقي (ABAT) الذي يتمثل دوره في مراقبة سلوكيات الطفل وتسجيل المعلومات، ثم يقسم المهارات الصعبة والمعقدة إلى مهارات بسيطة يسهل على الطفل تعلمها».

• توفير برامج التدريب والتطوير المهني في المجالات التربوية والعلاجية التأهيلية المتخصصة.