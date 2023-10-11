الامارات | شرطة دبي تؤمّن 67 مليون مسافر ومليوني طن من الشحنات خلال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاعت الإدارة العامة لأمن المطارات في دبي، تأمين 67 مليون مسافر، ومليونَيْن و737 ألفاً و551 طناً من الشحنات، خلال عام 2022.

وقال مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، إن الإدارة العامة لأمن المطارات في دبي، تعتبر إحدى الإدارات الريادية في العمل الأمني التخصصي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتمتلك قدرات مكنتها من تحقيق مستوى عالٍ من الأداء، ولديها من الأنظمة والبرامج والتقنيات الحديثة، ما يجعلها نموذجاً للعمل الأمني المُتقدم في حماية وتأمين المطارات.

وأضاف أن الإدارة العامة لأمن المطارات في دبي، استطاعت بالتعاون مع الشركاء، تأمين 67 مليون مسافر، ومليونَيْن و737 ألفاً و551 طناً من الشحنات، خلال عام 2022 بكل كفاءة، وبطريقة احترافية، ضمنت تجربة سفر آمن لمُستخدمي مطارات دبي.

وأشار إلى أن مطارات دبي من أهم المطارات العالمية، ومحطة عالمية، ولها مكانة مُتقدمة في قطاع الطيران المدني، لذا سعت شرطة دبي إلى وضع استراتيجياتها الأمنية لحماية وتأمين المطارات وحركة المُسافرين والشحن، بما يتناسب مع حجم عمليات مطارات دبي المزدهرة، واستخدمت أحدث الأنظمة والبرامج والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الأمن والأمان وتسهيل حركة المسافرين، وعملت على تأهيل كوادر بشرية قادرة على أداء المهام الأمنية بصورة احترافية.

جاء ذلك خلال تفقد العبيدلي الإدارة العامة لأمن المطارات والجناح الجوي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، ومدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالنيابة، العميد حمودة بالسويدا العامري، ونائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، العميد الدكتور صالح الحمراني، ونائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، العميد خالد سعيد بن سليمان، ومدير مركز الجناح الجوي، العقيد المدرب الطيار علي محمد المهيري، وعدد من الضباط.

مؤشرات

واطلع العبيدلي على النتائج المحققة في الإدارة والإحصاءات وأهم الإنجازات والمبادرات والبرامج المُطبقة في عام 2022، ونتائج المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، حيث حافظت الإدارة للعام الثالث على التوالي على مستوى الأداء في تحقيق المؤشر الرئيس الاستراتيجي للإدارة بنسبة 100%، مُحققة بذلك أداء عاماً متميزاً تضمن إنجاز 77 مؤشر أداء تشغيلي، كما حققت 100% في نسبة مطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للعام الثالث على التوالي.

تأهيل

كما اطلع العبيدلي على نتائج عملية تدريب موظفي الإدارة العامة لأمن المطارات في مركز دبي لأمن الطيران المدني، التابع لشرطة دبي، وهو المركز الإقليمي المعتمد في الشرق الأوسط من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ويعتمد على مواد تدريبية معتمدة من المنظمة لكل المستويات من التأسيس في أمن المطارات إلى الإشراف إلى إدارة أمن الطيران، ومراقبة جودة العمل في المطارات، بالإضافة إلى مواد تدريبية داعمة صممها المركز، بهدف ضمان مستوى متقدم من الأداء للمفتشين والمشرفين ومديري أمن المطارات من مرتب الإدارة ومن الشركاء داخل الدولة وخارجها من أصحاب الصلة، ضمن خطة تدريب داخلية للمركز، إلى جانب دورات تدريبية متنوعة ضمن خطة الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي.

وبلغ عدد الدورات التي نفذها مركز دبي لأمن الطيران المدني 296 دورة، استفاد منها 4370 متدرباً ومتدربة، و28 ألف متدرب ومتدربة «بتكرار الحصول على الدورات»، بإجمالي عدد ساعات بلغت 164 ألف ساعة تدريبية.

جولة

إلى ذلك اطلع العبيدلي على منظومة العمل في الجناح الجوي لشرطة دبي، ودوره في دعم العمليات الشرطية، وتفقد غرفة العمليات بإدارة المراقبة الأمنية، واطلع على أحدث البرامج والتقنيات المُطبقة في عملية مراقبة وتأمين المطارات، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والأمان في مطارات دبي، كما قام بجولة شملت في منطقة الأجهزة الداخلية وتحويل الرحلات وبوابات دخول الموظفين في إدارة أمن مبنى (3)، وإدارة أمن مطار آل مكتوم الدولي.

وكرّم العبيدلي عدداً من شركاء الإدارة العامة لأمن المطارات، وفرق العمل المتميزة، والموظفين المتميزين في عام 2022.

• «أمن المطارات» حافظت للعام الثالث توالياً على أداء المؤشر الرئيس الاستراتيجي للإدارة بنسبة 100%.