الامارات | «أوقاف دبي» تتلقى 25 مليون درهم من «شوبا العقارية» دعماً لـ «بنيان الخير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصَر في دبي، مساهمة مالية قدرها 25 مليون درهم من مجموعة "شوبا العقارية" دعماً لمبادرة «بنيان الخير»، التي أطلقتها المؤسسة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، و«الإمارات اليوم»، بهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً يعود ريعها لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية. وأثنى الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، على مساهمة "شوبا العقارية" في دعم مبادرة "بنيان الخير" في بادرة إنسانية تعكس صورة تعاضد مؤسسات المجتمع الإماراتي في دعم المبادرات المجتمعية التي تحقق استقرار الأسر المواطنة، كما ثمّن سعادته مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، بدعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته من خلال توجيه الشركات العقارية للمشاركة في النشاط الوقفي. وأكد أن «بنيان الخير» تُعَد من أهم المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تدعم الإسكان وتقدّم العون للمواطنين محدودي الدخل والحالات الإنسانية التي لاتنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية، لافتاً إلى استمرار المبادرة في أبوابها للانضمام لكل من يبتغي فعل الخير، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تتدخر جهداً في إطلاق المشروعات الخيرية والمبادرات الإنسانية متفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى، وذلك بغية دعم متعثري الإسكان و التيسير على الأسر محدودة الدخل بالإسهام في دفع المبالغ المستحقة والرسوم المتأخرة، وذلك في إطار الحرص الشديد للمؤسسة على إيصال الدعم للمستحقين ممن درست ملفاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شوبا العقارية، بي إن سي مينون: "نفخر في شوبا العقارية أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الإنسانية الملهمة، والتي تنسجم تماماً مع جهودنا المستدامة في رد الجميل للمجتمع. إنّ مبادرة بنيان الخير تشكّل انعكاساً لهدفنا المشترك المتمثل في إنشاء وحدات سكنية مستدامة وشاملة. وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة في سعينا المستمر لإيجاد حلول شاملة لتنمية المجتمع، وأضاف تعدّ المبادرة أيضاً مؤشراً على الفرص والإمكانات التحويلية للتعاون في مواجهة التحديات المجتمعية وضمان مستقبل مزدهر للجميع". من جانبها، أكدت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، أهمية مبادرة «بنيان الخير»، في توفير السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود والذين لا تنطبق عليهم اشتراطات الإسكان في الإمارة. ولفتت إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات المجتمعية التي يتم إطلاقها على صعيد الإعلام المحلي، مثمنة الدور الكبير لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، في إنجاحها وتحقيق أهدافها. وقالت بوسمرة: "مساهمة شركة شوبا بمبلغ 25 مليون درهم يؤكد التفاعل الكبير مع الحملة، ويبشر بإن المبادرة ستحقق أهدافها بشكل كبير وفي وقت قياسي". وأشارت إلى أن "الصحيفة تركز في مجمل محتواها على الشأن المحلي والقضايا المجتمعية، فضلاً عن تبنيها مبادرات عدة تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني". وأوضحت منى بوسمرة أن "المبادرة تنسجم مع توجه الصحيفة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتحفيز روح المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات، خصوصاً في ما يتعلق بالمبادرات الوطنية التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن"، داعية المؤسسات التي ترغب في التبرع إلى التواصل مع «الإمارات اليوم» عبر رقم الخط الساخن للصحيفة (2630666 - 050).