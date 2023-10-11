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الامارات | محمد بن راشد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 أكتوبر 2023

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (18) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، برئاسة معالي طلال حميد بالهول، وعضويّة كل من: عوض حاضر المهيري نائباً للرئيس، وتميـــم محمد المهيـــري، ود. رياض محمد بالهـول، وسيف عبيـد المنصـوري، وفيــصل محمد العوضـي، إضافة إلى المُـديـــر التنفيــــذي لمـركز دبي للأمن الاقتصادي.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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