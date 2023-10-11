الامارات | الفحص الطبي للإقامة يكشف ورماً بطول 20 سم بشاب آسيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح أطباء مستشفى الكويت في الشارقة، إحدى المنشآت التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في استئصال ورم بقطر 20 سم ملتصق بعضلة الحجاب الحاجز، لشاب من الجنسية الآسيوية، بعد مراجعته المستشفى لاستكمال إجراءات الفحص الروتيني الخاص بخدمة اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة لتجديد إقامته في الدولة.

وراجع المريض الشاب عيادة جراحة الصدر في المستشفى إثر اكتشاف تضخم كبير في الصدر الأيمن، أثناء إجراء صورة أشعة روتينية، وبسؤاله عن تاريخه الطبي أبرز المريض تقريراً طبياً وصورة تجويف صدر شعاعية روتينية منذ عام 2016، تظهر وجود آفة بتجويف الصدر الأيمن، لافتاً إلى أنه لم يكن يشكو أي أمراض أو أعراض، ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وبإجراء الفحوص الأولية، أوصى الكادر الطبي المختص بضرورة إجراء المزيد من الفحوص اللازمة، وإجراء أشعة مقطعية للصدر للتأكد من طبيعة التضخم، حيث أظهرت الفحوص وجود كتلة كبيرة بقطر 20 سم في تجويف الصدر الأيمن فوق الحجاب الحاجز، والذي يعد طبقة من العضلات تفصل بين البطن والصدر، ما استدعى التحضير لإجراء عمل جراحي.

وقام فريق الجراحة بالمستشفى بقيادة أخصائي جراحة الصدر الدكتور محمد مصطفى، بالاستعداد للعملية الجراحية الدقيقة، وتم فتح تجويف الصدر الأيمن وتحرير التصاق الرئة عن الكتلة بعناية فائقة، تم بعدها إرسال المريض إلى قسم الأشعة التداخلية بمستشفى القاسمي، لإجراء عملية تصميم للأوعية المغذية للكتلة الدموية.

وفي اليوم التالي تم إجراء تدخل جراحي آخر لاستكمال استئصال كامل للكتلة التي بلغ قطرها نحو 20 سم، حيث استغرقت العملية الجراحية قرابة ساعتين، وتمكن الأطباء خلالها من استئصال الكتلة، وإجراء ترميم جزئي للحجاب الحاجز، ووضع شبكة لإغلاق الفتحة.

وقال الدكتور محمد مصطفى: «وفقاً لنتائج المختبر الذي أجرى فحوصاً على الكتلة بعد استئصالها تبين أن الورم حميد، وقد تم على إثر هذه النتائج نقل المريض إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الكويت، تمهيداً لفترة من الاستشفاء التي تتيح له الخروج من المستشفى».

• تمكن الأطباء من استئصال الكتلة وإجراء ترميم جزئي للحجاب الحاجز، ووضع شبكة لإغلاق الفتحة.