الامارات | لطيفة بنت محمد تشهد جانباً من فعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أمس، جانباً من فعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي انطلقت فعالياته أمس في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» في أبراج الإمارات بدبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

واطلعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد على عدد من الفعاليات المصاحبة للملتقى ومعارض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل بحضور أكثر من 1800 خبير ومتخصص ومشارك من مختلف أنحاء العالم.

واستمعت سموها لشرح من قبل عدد من مسؤولي الشركات التكنولوجية حول أهم المشروعات والمبادرات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية في دبي ودولة الإمارات.

جدير بالذكر أن «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» الذي تنظمه «مؤسسة دبي للمستقبل» يشكل تجمعاً عالمياً لاستشراف مستقبل وفرص الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويعزز رؤية دبي لأن تصبح مركزاً عالمياً للتقنيات الناشئة واختبار تطبيقاتها والاستفادة من فرصها الواعدة. وتشهد دورة هذا العام مشاركات نوعية من حول العالم لوزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين وخبراء وقادة فكر ومصممي وصانعي السياسات ورواد أعمال وشركات ناشئة ومستثمرين وأكاديميين، مع أكثر من 1800 مشارك في الجلسات والفعاليات المختلفة، وأكثر من 70 متحدثاً رئيساً من كبرى الشركات العالمية وعمالقة التكنولوجيا.

• 1800 خبير ومتخصص يشاركون في الحدث.