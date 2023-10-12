الامارات | هل تسقط عقوبة السب بمرور فترة زمنية ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 أكتوبر 2023

سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

متى تسقط العقوبة المقررة في جريمة السب والقذف ؟

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :



جريمة السب والقذف جنحة وبالتالي تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي 7 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

ويقصد بسقوط العقوبة انقضاء الدعوى، وهو مرور مدة التقادم من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى طالما لم يصبح الحكم باتاً، ويكون تقرير سقوط العقوبة بطلب يقدم للنيابة العامة.

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