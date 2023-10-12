الامارات | حمدان بن محمد: نريد لدبي أن تكون شريكاً في صياغة المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الذكاء الاصطناعي بإمكانياته اللامحدودة يُمثل حقبة جديدة في مسيرة التطور البشري.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رحبنا هذا الأسبوع بـ 2200 خبير ومتخصص ومسؤول تقني من حول العالم شاركونا فعاليات "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل.. ندرك أن الذكاء الاصطناعي بإمكانياته اللامحدودة يُمثل حقبة جديدة في مسيرة التطور البشري، ونريد لدبي أن تكون شريكاً في صياغة هذا المستقبل ومختبراً لتطبيق أحدث التقنيات المستقبلية".