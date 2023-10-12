الامارات | يحقق نسبة تعافي 80% .. علاج مذهل لمرض مدمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشف المدير التنفيذ لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي عبدالزراق أميري عن برامج علاج متطورة يطبقها المركز، تتضمن أدوية طبية مكلفة تتوافر للمرضى بفضل الدعم الذي تقدمه حكومة دبي للمركز، ما أسهم في تحقيق مؤشرات متميزة، بلغت 40% لمنتسبي المركز الذي يستكملون رحلة التعافي، ووصلت إلى 80% لمرضى مخدرات أفيونية مثل الهيروين، بعد استخدام دواء واسع الفاعلية.

وتفصيلاًـ قال أميري لـ"الإمارات اليوم" هناك مؤشراً آخر مهماً يعتمد على تجربة طبقها المركز منذ نحو سنة ونصف السنة، هي استخدام نوع من العلاج المتطور يسمى «بوفيدال»، وهو نوع من الحقن التي أثبتت فاعلية مدهشة في علاج مرضى تعاطي المخدرات الأفيونية مثل الهيروين.

وشرح أن النزيل يقضي 21 يوماً بالمركز، ثم يحصل على أول جرعة من دواء بوفيدال، مع الأدوية المكملة المعالجة للاكتئاب والتوتر، ويحصل على جرعة أسبوعية لمدة ستة أشهر، ثم يحصل على جرعة شهرية بعد ذلك.

وأضاف أنه دواء غالي الثمن، لكن توفره الحكومة في ظل الدعم الكامل الذي تقدمه للمركز لضمان توفير أفضل فرص العلاج، لافتاً إلى أن مؤشر التعافي بالمركز لمستخدمي هذا الدواء بلغ 80%.

وأشار إلى أحد المرضى الذين يحصلون على هذا الدواء تخرج أخيراً بعد استكمال رحلة التعافي، وسافر مع أهله إلى الخارج لكنه كان يعود أسبوعياً للحصول على الإبرة، وجلسة مصاحبة يقضيها مع الخبير، موضحاً أنه بحسب الدراسات يحصل المريض على هذا الدواء لفترة تتفاوت من سنتين إلى أربع سنوات.

وأفاد بأن هذا العلاج طور في البداية لعلاج الاكتئاب والقلق لكن اكتشف لاحقاً أنه يساعد مرضى الإدمان، مشيراً إلى أنه يجري مسح للمخ يُظهر المناطق المتضررة من تلك الأعراض، وبعد 20 جلسة يحدث تحسن مذهل، ويشعر المريض بأنه إنسان مختلف.

وقال أميري إن إن هناك قناعات خاطئة تؤثر سلباً على حياة ومستقبل مريض الإدمان، وهي أن مصيره غالباً يؤول إلى الموت أو السجن، وهذا أمر غير صحيح، ويصدّر حالة من اليأس والإحباط إلى نفس المريض والأسرة في كثير من الأحيان.

وأضاف «نحتفل دورياً بمشوار نجاح مريض، وتمكنه من التعافي»، لافتاً إلى أن هذا مرض مزمن يتعرض صاحبه لانتكاسات عدة ومتكررة، لكن بالإرادة والمتابعة يتعافى من الأعراض ويمارس حياته، بل ويحقق كثير منهم نجاحات مميزة في حياتهم.