الامارات | دبي تستقبل 674 ألف سائح صحي العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق منظومة الخدمات الطبية والرعاية الصحية في دبي تقدماً لافتاً نحو ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدة في هذا المجال، عبر توفير أفضل الإمكانات، وتعزيز جاهزية القطاع الطبي برفده بمنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور، إضافة إلى تطوير منظومة ذكية من الخدمات الصحية الشاملة.

واستقبلت دبي 674 ألف سائح صحي خلال 2022، محققة مردوداً اقتصادياً قارب المليار درهم، فيما بلغت المطالبات على بوابة الضمان الصحي الإلكترونية 109 آلاف مطالبة يومية، وبلغت الزيادة في الاستشارات الطبية العام الماضي 23%، مقارنة بعام 2021، على منصات التطبيب عن بُعد.

وتفصيلاً، أكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي، أن القطاع الصحي في دبي يشهد طفرات استثنائية متلاحقة في بنيته التحتية والتقنية ومنشآته الطبية وأنظمته المتقدمة وحلوله الذكية، فضلاً عما يمتلكه القطاع من أحدث التقنيات والتجهيزات، وما يزخر به من الكفاءات الطبية والكوادر البشرية المتخصصة، وغير ذلك من الإمكانات التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي وتقدمها على الساحة الصحية الدولية.

وأضاف الكتبي: «تعتمد الهيئة سياسة الانفتاح على جميع التجارب الصحية الناجحة، وتحرص على بناء الشراكات وتوثيق العلاقات مع المؤسسات ذات العلاقة والأطراف المعنية محلياً ودولياً، واضعةً نصب أعينها الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، وتطلعات الإمارة في الوصول إلى مستقبل أفضل، ينعم فيه المجتمع وأفراده بالرفاه الصحي وجودة الحياة».

وبلغ عدد الخدمات الذكية التي توفرها هيئة الصحة في دبي عبر منصاتها المختلفة 77 خدمة، تشمل السياحة الصحية، والتأمين الصحي، واللجنة الطبية، والعلاج بالخارج والمكاتب الصحية، والصحة العامة، والإدارية الداعمة، والتنظيم الصحي، والتعليم الطبي والأبحاث.

ووصل عدد المستفيدين من مجمل هذه الخدمات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 847 ألف شخص، بزيادة قدرها 136 ألفاً عن النصف الأول من عام 2022، وتنوّعت بين الخدمات الإدارية والداعمة، وهي 10 خدمات تشمل التدقيق الطبي على طلبات منح تصاريح المواقف الخاصة لأصحاب الهمم، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وإصدار شهادات الميلاد، إضافة إلى خدمات التنظيم الصحي، وتشمل 30 خدمة يتم تقديمها من قطاع التنظيم الصحي، ومنها طلب إضافة منشأة إلى مجموعة المنشآت الطبية، وطلب تغيير اسم المنشأة الصحية.

ونجحت الهيئة في تحويل جميع خدمات التراخيص المتعلقة بخدمات المهنيين والمنشآت الصحية إلى خدمات مؤتمتة عبر نظام التراخيص (شريان)، تماشياً مع توجهات حكومة دبي المتعلّقة بالتحوّل الرقمي والخدمات الذكية.

كذلك، تشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة، خدمات السياحة الصحية، ومنها الالتحاق بعضوية تجربة دبي الصحية (DXH)، التي توفر الفرصة للمنشآت الصحية الموجودة ضمن نطاق سلطة هيئة الصحة في دبي للمشاركة في خدمات السياحة الصحية بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية الشاملة ذات المستوى العالي من الجودة والسلامة ومعايير الخدمة لمرتادي السياحة الصحية، وبلغ عدد السائحين الصحيين في دبي العام الماضي، أكثر من 674 ألف سائح، بعائد مالي وصل إلى نحو مليار درهم. أما خدمات التأمين الصحي، فتقدم الهيئة عبر بوابة الضمان الصحي الإلكترونية خدماتها لأكثر من أربعة ملايين شخص، يتمتعون بمظلة التأمين الصحي، ووصل عدد المطالبات التأمينية التي نفذتها الهيئة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى نحو 20 مليون مطالبة، بواقع 109 آلاف مطالبة يومياً، كما بلغ عدد الوصفات الطبية المعتمد إلكترونياً نحو تسعة ملايين وصفة في النصف الأول. وتقدم الهيئة مجموعة من الخدمات المتميزة في مجالي التعليم الطبي والأبحاث، تتنوع بين برامج الرعاية الدراسية، وبرامج الإقامة والامتياز للتخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب خدمات التطوير المهني المستمر، والاستشارات البحثية، والمؤتمرات العلمية والتدريب، وبلغ عدد المستفيدين من حزمة خدمات التعليم الطبي والأبحاث نحو 60 ألف مهني صحي. كما تقدم الهيئة خدمات التطبيب عن بُعد أو الرعاية الصحية الافتراضية، حيث تبنّت الهيئة تطوير هذه الخدمات، وحوكمتها وتحديد متطلباتها الأساسية وشروطها، ومعاييرها، إضافة إلى الأدلة الإرشادية السريرية للرعاية عند بُعد، حيث بلغ عدد مقدمي الخدمة 129 مركزاً صحياً عند بداية 2023، كما بلغ عدد الاستشارات الطبية على منصات التطبيب عن بُعد العام الماضي نحو 293 ألف استشارة، بزيادة 23% عن عدد الاستشارات في عام 2021 التي بلغت 237 ألف استشارة.

عوض الكتبي:

• «القطاع الصحي في دبي يشهد طفرات استثنائية متلاحقة في بنيته التحتية والتقنية ومنشآته الطبية».

• 109 آلاف مطالبة يومية على بوابة الضمان الصحي الإلكترونية.