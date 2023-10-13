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الامارات | «نيابة أبوظبي» تبحث الارتقاء بخدمات المحامين

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت النيابة العامة في أبوظبي، تطوير الآليات والخدمات المقدمة للمحامين، ومناقشة المقترحات والأفكار التي تدعم سير العدالة وتخدم المصلحة المشتركة.

وأكد المحامي العام الأول لنيابة أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري، خلال ملتقى «تعزيز آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين»، حرص دائرة القضاء والنيابة العامة في أبوظبي، على تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية التي يعد المحامون جزءاً منها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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