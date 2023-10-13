الامارات | «نيابة أبوظبي» تبحث الارتقاء بخدمات المحامين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت النيابة العامة في أبوظبي، تطوير الآليات والخدمات المقدمة للمحامين، ومناقشة المقترحات والأفكار التي تدعم سير العدالة وتخدم المصلحة المشتركة.

وأكد المحامي العام الأول لنيابة أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري، خلال ملتقى «تعزيز آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين»، حرص دائرة القضاء والنيابة العامة في أبوظبي، على تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية التي يعد المحامون جزءاً منها.