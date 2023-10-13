الامارات | «سياج» تُحبط تهريب 300 ألف قرص مخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبطت جمارك دبي محاولة تهريب أكثر من 300 ألف قرص من المؤثرات العقلية المخدرة في 136 «كرتونة» مخبأة وسط بضائع تم اكتشافها خلال عملية رصد وتفتيش جمركي لشحنة تجارية قادمة من إحدى الدول إلى ميناء جبل علي، حيث تم استهداف الشحنة المشتبه فيها من قبل منظومة «سياج»، إحدى المبادرات الأمنية التابعة لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي المستندة في تأدية مهامها إلى عدة وحدات مترابطة، كوحدة الأنظمة التكنولوجية المتطورة ووحدة العنصر البشري المدرب على أعلى المستويات.

ويستثمر قطاع التفتيش الجمركي في أنظمة وأجهزة فريدة، تحقق الريادة العالمية لجمارك دبي في مواجهة تهريب الممنوعات، حيث تنطلق جمارك دبي في أداء مهامها في حماية الحدود، من واجبها الوطني ورؤيتها الاستراتيجية لريادة الجمارك الآمنة عالمياً.

وتدعم مبادرة «سياج» المنظومة الأمنية في دولة الإمارات ودبي، بالحد من عمليات تهريب المواد الممنوعة الواردة عبر منافذ دبي، وكشف الجرائم بناء على عملية بحث وتتبع ومراقبة ميدانية تتم عملية استهداف الشحنات والسفن المشتبهة فيها، من خلال التحري والبحث وتحليل خط سير الحاوية.

وقال مدير أول تفتيش مركز جمارك جبل علي، مروان مسحار المهيري، إن «جمارك دبي عززت جهودها للتصدي لمخاطر تهريب المخدرات بكل أنواعها، وتشكيل حائط صد منيع أمام محاولات التهريب عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، من خلال الارتقاء بقدرات ومهارات مفتشيها، وتزويدهم بالخبرات اللازمة والتدريبين النظري والعملي، لمساندتهم في أداء المهام المنوطة بهم، والمتمثلة في حماية أمن الوطن، كما تعمل على تطويع أحدث التقنيات المبتكرة في مجال التفتيش الجمركي، وتزويد المنافذ بأحدث الأجهزة المساندة لعمليات التفتيش، والأنظمة الأمنية المتكاملة التي ترصد وتتابع الشحنات المشتبه فيها قبل وصولها إلى موانئ إمارة دبي.