الامارات | ما هي عقوبة تسهيل تعاطي المخدرات ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :

تعرف شقيقي على أصدقاء سوء، كان يستضيفهم في منزله، ويدخنون مخدر الحشيش وتم القبض عليهم بتهمة التعاطي، لكن نتيجة فحص عينة البول له كانت سلبية.. فهل هناك مساءلة قانونية عليه ؟.

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

الحقيقة إن أخيك في موقف لا يحسد عليه، لأنه رغم أن نتيجة الفحص سلبية، إلا أنه يمكن توجيه تهمة تسهيل تعاطي المادة المخدرة في منزله، وهي جناية عقوبتها السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، والإبعاد لو كان من غير مواطني الدولة، وذلك ما لم يثبت عدم علمه بأن السجائر التي كان يستعملها أصدقائه محشوة بالمادة المخدرة، وهو أمر يحتاج دليل يؤدي لقناعة المحكمة بذلك حتى تنتفي التهمة عنه.



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