الامارات | سجناء من 188 دولة يتنافسون في بطولة غير تقليدية .. شرطة دبي تشارك بفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت شرطة دبي في بطولة عالمية فريدة من نوعها هي بطولة كأس القارات في رياضة الشطرنج لنزلاء سجون العالم، التي يتنافس فيها سجناء من 188 دولة من فئات الرجال والنساء والأحداث.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي العميد صلاح جمعة بوعصيبه على هامش حضور مباريات الشطرنج لنزلاء عقابية دبي ضمن النسخة الثالثة من بطولة القارات للشطرنج لنزلاء سجون العالم إن المؤسسات العقابية، تحرص سنوياً على إشراك النزلاء في بطولات رياضية وألعاب ذهنية وبرامج تعليمية وتدريبية متنوعة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، نظراً لتأثير هذه المشاركات على تحسين لياقتهم البدنية، واستثمار طاقاتهم بما ينفعهم جسدياً ومعنوياً وذهنياً، ويملأ وقت فراغهم، ويرفع حماسهم من خلال البطولات الفردية والجماعية، أسوة ببطولة القارات للشطرنج لنزلاء سجون العالم، التي يشارك فيها نزلاء عقابية دبي كل عام.

وأضاف أن هذه البطولة ينظمها مكتب شرطة مقاطعة كوك بولاية شيكاغو الأمريكية تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج، ويشارك فيها فريق نزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ضمن 188 دولة من فئة الرجال والسيدات والأحداث، منوهاً بتشجيع المؤسسات العقابية والإصلاحية جميع فئات النزلاء على المشاركة في البطولات المحلية والعالمية للنزلاء، ونشر الروح الإيجابية والسعادة، عبر توفير أرقى البرامج الرياضية المفيدة والبطولات والمسابقات الترفيهية.