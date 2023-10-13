الامارات | بلدية دبي تُطلق أول أكاديمية مهنية مُعتمدة في مجال العمل البلدّي على مستوى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي أول أكاديمية مهنية مُعتمدة على مستوى دولة الإمارات، والمعنية بالمعرفة والتدريب المهني المتخصص في مجال العمل البلدي، لتجمع بين التجارب والممارسات المُطبّقة ضمن نطاق الاحتياجات الحالية لهذا التخصص في بيئة تدريبية وتعليمية متميزة، في خطوة تترجم نهج دبي في الاستثمار في الإنسان والعمل المستمر على إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على إثراء مختلف القطاعات الحيوية، بالمعارف والخبرات التي تخدم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

وستمنح الأكاديمية، المُعتمدة من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، برامج مهنيةٍ تخصصية، وشهادات مهنية احترافية مُعتمدة على مستوى العالم لموظفيها بالتعاون مع شركائها في مراكز ومؤسسات تعليمية محلية وعالمية.

كما ستوفر الأكاديمية برنامج الإرشاد المهني لطلاب الجامعات المُقبلين على التخرّج، إضافةً إلى البحوث والدراسات المشتركة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، كذلك ستوفر الأكاديمية البرامج التدريبية في العمل البلديّ لموظفي البلديات محلياً وإقليمياً وعالمياً، فضلاً عن إقامة الملتقيات التخصصية في المجال ذاته.

وستشمل برامج الأكاديمية تخصصات ومجالات عمل حيوية تُديرها وتشرف عليها بلدية دبي، منها؛ ترخيص ورقابة أنشطة المباني، والتحول الرقمي ونظم المعلومات الجغرافية، وتحليل البيانات، والإستراتيجية والابتكار، وإدارة الصحة والسلامة والاستدامة البيئية، والتراث العمراني والآثار، إضافةً إلى مجال معدات الصرف الصحي، والزراعة والري.

وأكد مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري أن أكاديمية بلدية دبي المهنية تُعدّ استكمالاً لجهود البلدية في جذب الكفاءات والمواهب، وتطوير الكوادر البشرية من الخريجين الجامعيين والموظفين وتأهيلهم معرفياً ومهنياً وعملياً ضمن المجالات والتخصصات المتعددة للبلدية، وذلك ترسيخاً لثقافة استدامة الابتكار فيها، التي تضمن تطوير حلول مستقبلية ورائدة، تُسهم في تحقيق التوجهات الوطنية العليا والأهداف الإستراتيجية للبلدية، والقيام بدور فعّال في تعزيز تنافسية إمارة دبي، وترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للحياة والعمل في العالم.

وقال : "وصلت بلدية دبي إلى مراحل متقدمة في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والكفؤة بما يدعم مسارات العمل البلدي المتنوعة، ويعزز مساعيها في إعداد أصول وموارد بشرية ومعرفية مستدامة، الأمر الذي ستدعمه الأكاديمية عبر استقطاب أفضل المواهب والارتقاء بمهاراتها، إضافةً إلى تحسين أداء موظفيها وتمكينهم من التكيّف مع المتغيرات السريعة بالأسلوب الأمثل والأكثر جاهزيةٍ للمستقبل، بما يضمن أعلى مستويات الرفاهية والسعادة وجَودة الحياة لأفراد المجتمع في إمارة دبي".

وستضُم الأكاديمية المهنية لبلدية دبي شهادات مهنية معتمدة، إضافةً إلى برامج تدريبية احترافية بالتعاون مع الشركاء من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التدريبية والأكاديمية على مستوى دولة الإمارات، وستشمل برامج الشهادات المهنية المجالات التي تخدم عدة تخصصات منها : الترخيص والرقابة على المباني المُشيّدة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وتحليل البيانات الضخمة لسلامة الغذاء، وإدارة المكاتب، وبرنامج محترف ابتكار، وإستراتيجي ابتكار.

كما ستشمل الدبلومات المهنية الممنوحة من الأكاديمية المجالات التي تخدم تخصصات هندسة الميكاترونيكس في مجال الصرف الصحي، وتقنيات الري، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وترميم المخطوطات وصيانتها.

وستوفر بلدية دبي مرونة من ناحية أسلوب التدريب والتعلم ضمن البرامج، تتنوع ما بين الحضور الفعلي في مقر الأكاديمية أو بمؤسسات بلدية دبي للتعرف عن كثب إلى طبيعة العمل البلدّي لإحدى أكبر الجهات الخدمية على مستوى إمارة دبي، أو من خلال الحضور في مقرات الشركاء من الموردين والمقاولين، أو افتراضياً عبر منصة خبرات التعلم (LXP)، إضافةً إلى مقرات المدارس والمعاهد والجامعات الشريكة.