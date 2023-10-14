الامارات | اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية «الوطني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، خلال اجتماعها الخامس الذي عقد أمس، برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبدالرحمن العويس.

كما ناقشت اللجنة التقارير الخاصة بسير العملية الانتخابية وآفاق التحسين والتطوير المستمرين، كذلك أصدرت اللجنة قرارها برفض الطعون المقدمة على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز 2023، (أربعة طعون) من حيث الموضوع؛ بناء على التقارير بالرأي القانوني، المرفوعة إليها من لجنة الطعون المشكلة برئاسة قاض بالمحكمة الاتحادية العليا، وعضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص القضائي من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات.

ورفعت اللجنة الوطنية للانتخابات في مستهل اجتماعها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على الدعم اللامحدود والمتواصل لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وقال عبدالرحمن بن محمد العويس: «إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تجسد حرص قيادتنا على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار الوطني، وترسيخ مسيرة العمل البرلماني في الإمارات».

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت على تنظيم العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير بما يسهم في تعزيز تجربة التمكين السياسي، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، كممثل لشعب الاتحاد ومنبر للتعبير عن آراء وطموحات وتطلعات المواطنين.

وأضاف: «مع إعلان نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، نسدل الستار على فصل جديد ناجح من المشاركة السياسية في الدولة التي أكد من خلالها الناخبون وعيهم وحرصهم على المساهمة في هذا الواجب الوطني، بهدف المشاركة في بناء المستقبل المشرق لوطننا الغالي».

وفي ختام الاجتماع، تقدمت اللجنة بالتهنئة إلى المرشحين الفائزين، متمنية لهم التوفيق والسداد في تأدية مهامهم التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار، والتعبير عن طموحات المواطنين وتطلعاتهم ونقل آرائهم إلى صناع القرار.

عبدالرحمن العويس:

• «الناخبون أكدوا وعيهم وحرصهم على الإسهام في الواجب الوطني والمشاركة في بناء المستقبل المشرق لوطننا».