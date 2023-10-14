الامارات | سائق مهمل يتورط في 3 تهم مرورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة المرور الابتدائية في دبي بتغريم سائق آسيوي 1400 درهم، بعد إدانته بقيادة مركبة دون الأخذ بظروف الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، وبإهمال وعدم انتباه، فضلاً عن عدم التزامه بالمسافة الآمنة الكافية بين المركبة التي أمامه ما أدى إلى اصطدامه بها، متسبباً في إتلاف مال مملوك للغير، بالإضافة إلى قيادته مركبة منتهية الترخيص، وغير مؤمن عليها. وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم كان يقود السيارة دون انتباه بحسب تقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، اللذين أثبتا خطأ المتهم، بالإضافة إلى اعترافه في محضر الشرطة، ما أدى إلى صدم المركبة التي أمامه والتسبب بأضرار بها.