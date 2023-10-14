الامارات | درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشرف جمال - أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً ملحوظاً على مختلف أنحاء الدولة اعتباراً من غدٍ، الذي يعد بداية النصف الثاني من أكتوبر الجاري، لافتاً إلى أنه خلال هذه الفترة من العام، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مقارنة بسبتمبر الماضي، وتكون الرياح السائدة جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، وتتحوّل في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وأشار المركز إلى أن الرطوبة النسبية ستكون عادة مرتفعة في الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة، على أن تقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط إلى 51% تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكّل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر، فيما يتراجع المنخفض الهندي الموسمي تدريجياً خصوصاً مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير في المنطقة أحياناً.

وذكر أن الدولة تتأثر خلال الأيام المقبلة كذلك، بامتداد منخفضات جوية سطحية ممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق. وفي حال صاحبتها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو الغرب، تزداد كميات السحب وتتكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خصوصاً المناطق الشرقية من الدولة.