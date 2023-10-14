الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خزن آسيوي كميات ضخمة من منتجات مقلدة من ماركة «أبل»، شملت سماعات سلكية ولاسلكية ومنتجات أخرى، لكن كانت شرطة دبي له بالمرصاد، بعد تلقي شكوى من وكلاء العلامة التجارية، وتم مداهمة المستودع الذي يخفي فيه تلك المنتجات وقبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بتغريمه 10 آلاف درهم ومصادرة البضائع المقلدة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن مفوضاً قانونياً عن وكلاء العلامة التجارية «أبل» أبلغ بأن هناك مستودعاً بمنطقة رأس الخور الصناعية يستخدم في تخزين وبيع منتجات مقلدة من العلامة الأصلية. وثبت بمحضر إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بأنه ثبت بالتحري صحة البلاغ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة المستودع. وانتقل فريق العمل إلى المستودع، وبمداهمته ألقي القبض على المتهم، والعثور على 78 سماعة سلكية تحمل العلامة التجارية المشار إليها، بالإضافة إلى 236 سماعة لا سلكية تحمل العلامة ذاتها، فضلاً عن 259 سماعة من علامة أخرى، ومنتجات أخرى.

وبسؤال المتهم أقر بحيازة تلك البضائع بقصد بيعها، لكن تراجع المتهم عن أقواله أمام المحكمة.

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