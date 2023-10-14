الامارات | مدارس تباشر بتطعيم الطلبة لتحصينهم ضد أمراض معدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، أمس، بإعطاء طلبة الصف الـ11 لقاحين في إطار التحصين ضد الأمراض المعدية، وفقاً للقانون الاتحادي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إذ سيقوم برنامج الصحة المدرسية في الوزارة بإعطاء الطلبة جرعة من لقاح الحمى الشوكية المقترن والجرعة المنشطة من اللقاح الثلاثي اللاخلوي للوقاية من الخناق والشاهوق والكزاز، ضمن جدول البرنامج الوطني للتحصين كإجراء وقائي مهم للطلبة والطالبات.

وأرسلت المدارس الخاصة مع الطلبة وعبر تطبيق «واتس أب»، نماذج طلب موافقة ذويهم لإعطاء طلاب وطالبات المدارس بالصف الـ11 اللقاحين. ولفتت إلى أنها باشرت بإعطاء الطلاب اللقاحين بداية من أمس، وفقاً للموافقة الموقعة التي حصلت عليها من ذوي الطلبة.

وأرسلت المدارس الخاصة لذوي الطلبة استبيان ما قبل جرعة التطعيم، يتضمن كتابة المعلومات الشخصية للطالب، وذلك للتأكد من إعطاء التطعيم بشكل آمن. ولفت النموذج إلى أن القانون الاتحادي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن مكافحة الأمراض السارية ينص على أنه يجب على ولي أمر الطفل أو من يقوم بكفالته تقديمه لمراكز التحصين لتلقي جرعات التحصين اللازمة وفقاً لـ«برنامج التحصين»، ويستثنى من التحصين والإجراءات الوقائية أي شخص لا تسمح حالته الصحية بإجراء التحصين أو غيره من الإجراءات الوقائية النوعية، وذلك وفقاً لما يقرره الطبيب المختص.