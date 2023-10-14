الامارات | انحراف حافلة مدرسية دون إصابات في الفجيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن انحراف حافلة مدرسية دون إصابات في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع حادث انحراف حافلة مدرسية في منطقة صفد بإمارة الفجيرة أول من أمس، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت به شرطة الفجيرة في بيان رسمي.
وذكرت أن الحادث بسيط وناتج عن انحراف وتوقف الحافلة بشكل تام على جانب الطريق، دون أن يتسبب في إصابة أي من الطلبة الذين تُقلهم الحافلة.
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