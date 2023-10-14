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الامارات | انحراف حافلة مدرسية دون إصابات في الفجيرة

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سمية الحمادي - الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انحراف حافلة مدرسية دون إصابات في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع حادث انحراف حافلة مدرسية في منطقة صفد بإمارة الفجيرة أول من أمس، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت به شرطة الفجيرة في بيان رسمي.

وذكرت أن الحادث بسيط وناتج عن انحراف وتوقف الحافلة بشكل تام على جانب الطريق، دون أن يتسبب في إصابة أي من الطلبة الذين تُقلهم الحافلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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