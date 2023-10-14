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الامارات | انحراف حافلة مدرسية دون إصابات في الفجيرة

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سمية الحمادي - الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انحراف حافلة مدرسية دون إصابات في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع حادث انحراف حافلة مدرسية في منطقة صفد بإمارة الفجيرة أول من أمس، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت به شرطة الفجيرة في بيان رسمي.

وذكرت أن الحادث بسيط وناتج عن انحراف وتوقف الحافلة بشكل تام على جانب الطريق، دون أن يتسبب في إصابة أي من الطلبة الذين تُقلهم الحافلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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