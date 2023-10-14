الامارات | منتدى دولي في دبي: أدوات الذكاء الاصطناعي ستغير مستقبل الخدمات الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 أكتوبر 2023

أكد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أهمية استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بإعراض الأمراض الخطرة والمزمنة خصوصا أمراض القلب والأوعية الدموية، مشددين على أن استخدام هذه الأدوات سيغير صورة الخدمات الصحية التقليدية في المستقبل القريب.

وقال مشاركون في منتدى (الذكاء الاصطناعي والتحول في الرعاية الصحية) الذي أقيم في دبي اليوم السبت، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن الأطباء من التنبؤ بالنمط الصحيح لحياة المرضى واحتياجاتهم العلاجية والغذائية.

وانطلقت في دبي جلسات المنتدى الذي ينظمه مركز بوستر للأبحاث الطبية والابتكار، عضو مجموعة بوستر بدبي، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، وتحدث فيه 20 خبيرا ومتخصصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأطباء متخصصون في الأمراض المزمنة وإدارة المستشفيات، من القطاع الطبي الخاص في دبي.

وشارك في الجلسات ممثلون عن هيئة الصحة في دبي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، إضافة إلى متخصصين في الهندسة الكهربائية وعلوم الحوسبة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وقالت الدكتورة عائشة ساديا مدير البحوث الطبية في مجموعة بوستر إن الجلسات بحثت دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية، ودراسة التحديات التي تواجه مستقبل الخدمات الطبية، إلى جانب دور تقنية الميتافيرس في تطوير الخدمات الطبية ومستقبل الجراحات الروبوتية.

وأضافت: من أهداف المنتدى تعزيز تبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات للتسريع من عملية دمج الذكاء الاصطناعي في نظم الخدمات الصحية.

واستعرض مشاركون في الجلسات الدور الكبير للتقنيات الحديثة في مجال إدارة سجلات المرضى وحفظ خصوصيتها، وإجراء العمليات الطبية عن بعد بإستخدام الروبوت والميتافيرس، إلى جانب مضاعفة مستوى الخدمات الطبية بإستخدام الذكاء الإصطناعي.

وعرض المنتدى دراسة للدكتورة جنان منصف أستاذ الهندسة الكهربائية حول الدور المستقبلي لابتكارات الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية والتشخيص والأبحاث الصحية، وتعزيز نتائج علاج المرضى وتخصيص العلاجات وتوفير تكاليف الرعاية الصحية، إلى جانب دورها في وضع برتوكولات نمط حياة المرضى.

وتطرقت الجلسات الى معالجة القضايا الأخلاقية والتنظيمية التي يثيرها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على خصوصية المريض وأمن البيانات.

وتناولت الدكتورة اسيا نابي المتخصصة في الرعاية الصحية المبتكرة، كيفية اجراء الفحوص الطبية وإدارة الامراض المزمنة خصوصا أمراض القلب بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أهمية تعزيز التواصل بين ممارسي الرعاية الصحية والباحثين لتطوير شراكات لتعزيز ابتكارات الرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتطرق الدكتور لبيب رياشي المتخصص في الجراحة الروبوتية بلبنان إلى أهمية الجراحة الروبوتية في علاج أمراض النساء، وتطور هذا النوع من الجراحات في المستقبل، فيما تناول الدكتورة كيفسار أكبينار المتخصصة في أمن الحوسبة بتركيا كيفية حماية أنظمة الرعاية الصحية من الهجمات السيبرانية.