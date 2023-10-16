الامارات | تسأل امرأة : أيهما أفضل الخلع أم الطلاق للضرر ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد استفسار من قارئة تقول فيه :

استفسر عن أيهما أفضل الخلع أم طلب الطلاق للضرر ؟ ، مع العلم أنني معلقة منذ فترة، وزوجي لا يدفع نفقة لي، ويرفض في ذات الوقت فكرة الطلاق، وأخشى من ضياع جميع حقوقي في حالة طلبت الخلع ، وهل أحتفظ بحقوقي في حالة وجود ضرر مع الخلع؟.



الإجابة:

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بالقول :

طالما هناك ضرر متمثل في عدم النفقة والهجر، فيمكنك رفع دعوى تطليق للضرر وليس دعوى خلع، لأن الخلع يكون عادة في حال عدم وجود ضرر أساسا أو عدم القدرة على اثبات هذا الضرر.

لذلك لا أنصح بالخلع إذا كان هناك ضرر كما ذكرتِ، لأن الخلع مع وجود ضرر ضياع للحقوق رغم استحقاقها اذا استطعت اثبات هذا الضرر، حيث أنه من حقك رفع دعوى تطليق للضرر مع المطالبة بكافة الحقوق الشرعية المترتبة على ذلك شريطة إثبات الضرر كما أكدت لك.



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