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الامارات | "نقل عجمان" تطرح خدماتها الرقمية ضمن تطبيق "عجمان ون" بـ"جيتكس 2023"

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مينا غالي- عجمان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل عجمان" تطرح خدماتها الرقمية ضمن تطبيق "عجمان ون" بـ"جيتكس 2023" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت هيئة النقل بعجمان خدمات النقل ضمن تطبيق "عجمان ون" التابع لدائرة عجمان الرقمية والذي يعد منصة متكاملة لكافة الخدمات الحكومية في عجمان وضمن خطط الهيئة الرقمية لتعزيز استدامة العمليات وتنويع قنواتها الرقمية لمتعامليها.

 وقال المدير العام لهيئة النقل بعجمان، عمر محمد لوتاه، إن إضافة خدمات النقل ضمن تطبيق "عجمان ون " يعد إضافة جديدة من خطة الهيئة الرقمية لتنويع قنوات طلب خدماتها مما يسهل على المتعاملين التقديم عليها لتحسين تجربة المتعامل.
 
وذكر أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في السعي نحو دعم التحول الرقمي في إمارة عجمان للارتقاء بجودة خدماتها، وثمن جهود دائرة عجمان الرقمية وما قدمته من جهد في ربط الخدمات الحكومية وتقديمها ضمن تطبيق موحد يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في الإمارة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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