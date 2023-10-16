الامارات | شرطة دبي تنفي ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في الإمارة

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنفي ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في الإمارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت شرطة دبي ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً .
وأكدت شرطة دبي أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات. كما تدعو الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة
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