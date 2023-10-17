الامارات | زوجتي تطلب الطلاق بعد ما كتبت لها كل ما أملك .. فماذا أفعل؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد استفسار من قارئ تقول فيه :

زوجتي طلبت ان اسجل لها املاكي لغرض ما ، وانها ستكتب لي ما يثبت ذلك، وبعد ان كتبت العقود، رفضت التوقيع لإثبات حقي مع العلم ان الاملاك خارج الدولة، فماذا افعل ؟ لكي اتخذ اجراء قانوني معها مع العلم انها الان تطلب الطلاق بعد ان سجلت لها كل ما املك.



الإجابة:

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بالقول :

بالطبع ما قمت به يعد خطأ كبيرا، لأنك جعلت نفسك ضحية عملية احتيال، عموماً نقل الملكية لغرض ما ، كما ذكرت في سؤالك كانت مجرد حيلة من زوجتك للاستيلاء على أموالك، وهنا نرى أنه ليس بإمكانك إلا إثبات صورية البيع عن طريق إثبات عدم سدادها للثمن، ولكنها يمكن أن ترد عليك بأن تصرفك للزوجة حال قيام الزوجية هبة وفي هذه الحالة يتم الرجوع لأحكام الهبة ونفاذها والرجوع عنها وفقاً للقانون في الدولة التي تكون فيها تلك الأملاك وبالطبع سيتطلب منك إثبات واقعة الاحتيال حتى تستعيد هذه الأملاك، صراحة موقفك صعب ولا تحسد عليه

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