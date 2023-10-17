الامارات | "الأرصاد": فرص لسقوط "أمطار الظهيرة" اليوم وغداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم، يكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً بعد الظهر، كما يشهد تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً مع سقوط أمطار، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الخميس المقبل يظل رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الجمعة سيكون رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.