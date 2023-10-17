الامارات | عبدالله بن زايد يصل مسقط للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلى العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويحضر الاجتماع إلى جانب سموه، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وسعادة محمد بن نخيره الظاهري سفير الدولة لدى سلطنة عمان، وسعادة أحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية.

ويأتي انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على طلب سلطنة عمان "دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون"، وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس؛ ويهدف الاجتماع إلى التشاور وإجراء مناقشات حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

