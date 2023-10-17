الامارات | «آمنة» ضابط افتراضي برتبة ملازم في شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاقت «آمنة» الضابط الافتراضي المستقبلي في شرطة دبي، تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذين بادروا إلى تقديم الاستفسارات لها باللغتين العربية والإنجليزية.



وقالت خديجة فلامرزي من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، إن الضابط الافتراضي «آمنة» تحمل رتبة ملازم أول، متوفرة على موقع شرطة دبي الإلكتروني، وتجيب على استفسارات الناس حول الخدمات الشرطية كخدمة دفع المخالفات المرورية أو طريقة فتح البلاغات، والعديد من الخدمات الأخرى.



وأوضحت أن الضابط آمنة عبارة عن برنامج يعتمد على تنفيذ معاملات المتعاملين عبر الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن هذا البرنامج تم إنجازه بجهود فريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الإدارات العامة الساعية لتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور عبر الأوامر الصوتية.