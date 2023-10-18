الامارات | رأس الخيمة وأم القيوين تفتحان باب حجز المخيمات الشتوية المؤقتة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلديتا أم القيوين ورأس الخيمة عن فتح باب حجز المخيمات الشتوية وحددتا شروط تنظيمها، وحذرتا من فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين. وأعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن بدء تلقي طلبات الحصول على تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة.

وقال مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، منذر محمد بن شكر، إن الدائرة وفرت جميع المتطلبات والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، حيث تم تجهيز مواقع المخيمات بكل الاحتياجات اللازمة، وإنجاز أعمال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ووضع فرق البلدية في جاهزية تامة لتسهيل كل احتياجات المخيّمين من أجل قضاء أوقات مميزة في الطبيعة خلال موسم الشتاء.

وأضاف أن البلدية حددت شروطاً أساسية لتنظيم عملية التخييم، والحفاظ على الأمن والسلامة خلال ممارسة الأنشطة الترفيهية، وهي الالتزام بشرط الاستخدام الخاص المؤقت للمخيم من جانب صاحب التصريح، وعدم تأجيره لأي نشاط آخر، واتباع جميع القوانين، والالتزام بحدود المخيم وإحاطته بسياج من مواد مؤقتة، مع الالتزام التام بالعادات والتقاليد والأعراف المعمول بها في الدولة، والحرص على نظافة الموقع واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة طوال فترة الإقامة، مع عدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت وطائرات الدرون، ما يسبب إزعاجاً للآخرين، وعدم القيادة بطيش وتهور في مناطق المخيمات حفاظاً على سلامة الناس وممتلكاتهم.

وأشار إلى أنه سيتم إلغاء التصريح في حال الإخلال بالشروط والمحددات المنصوص عليها، بالإضافة إلى عقوبات ومصادرة رسوم التأمين لصالح البلدية.

كما أعلنت دائرة بلدية أم القيوين عن فتح باب حجز المخيمات الشتوية المؤقتة من 11 نوفمبر حتى 30 أبريل 2024، وحددت الدائرة شروط تأجير المخيمات الشتوية في أم القيوين بمدة لا يزيد على ستة أشهر ولا يقل عن ثلاثة أشهر، على أن يكون مكان المخيمات الشتوية في منطقتي الأقرن والثنية. وأوضحت أن من قوانين وشروط حجز المخيمات الشتوية أن يكون مقدم الطلب من الإماراتيين، وأن يكون الغرض من المخيم الاستخدام الخاص والمؤقت لطالب التصريح. ولفتت إلى أنه يمنع على صاحب التصريح تأجير مساحته أو استخدامه أي أنشطة تجارية أو أي أغراض أخرى غير معتمدة في التصريح.

وأشارت إلى أنه يجب عدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت وطائرات الدرون وإزعاج الآخرين، كما يمنع قيادة الدراجات النارية بطيش وتهور في مناطق المخيمات، حفاظاً على سلامة الناس وممتلكاتهم، مؤكدة أنه سيتم إلغاء التصريح في حال الإخلال بالشروط والمحددات المنصوص عليها من قبل بلدية أم القيوين.