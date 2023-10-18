الامارات | «تنبيه السائقين» تقضي على حوادث تقلبات الطقس الجسيمة بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة أبوظبي أن منظومة تنبيه السائقين في حالات الطوارئ، التي تعد واحدة من أنظمة تدخل في منظومة الأحوال الجوية، أسهمت في خفض الحوادث الجسيمة والوفيات خلال الأحوال الجوية المتقلبة، منذ تطبيقها في 2018 حتى 2023، وحققت نتائج مثمرة وهي «صفر وفيات» و«صفر حوادث جسيمة».

وتتضمن منظومة الأحوال الجوية التي طبقتها شرطة أبوظبي في 2018 ثمانية أنظمة هي: الشاشات الإرشادية الإلكترونية، ومنظومة الإنذار المبكر (الرسائل التحذيرية)، والشواخص (تنبيه السائقين بتغيير السرعات أثناء خفض السرعات)، وأنظمة الضبط الآلي (تخفيض السرعات)، والتنبيهات العاجلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظومة النقل العام (منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب)، وتنبيه السائقين في حالات الطوارئ (وميض الإضاءات)، ونظام مركز الأرصاد الوطني وحساسات رصد نسبة الرؤية.

وأكد مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، العميد الدكتور مهندس محمد عبدالله الزعابي، أهمية مشروع منظومة تنبيه السائقين في الحالات الطارئة، موضحاً أنه يعد متميزاً ورائداً، حيث نجح في تحقيق دعم القيادة للمؤشرات التنافسية (مؤشر جودة الطرق) من خلال خفض الحوادث الجسيمة المتعلقة بالأحوال الجوية المتقلبة والحفاظ على البنية التحتية للطرق، تحقيقاً لمؤشرات الأجندة الوطنية المسقطة على القيادة.

وشهدت طرق أبوظبي، خلال مواسم الضباب والتقلبات الجوية في الفترات السابقة لتطبيق منظومة الأحوال الجوية، العديد من حوادث التصادم المتتابع بسبب الضباب، أدت إلى عدد من الإصابات والوفيات وتضرر مركبات، ويعد حادث «غنتوت» الذي وقع على طريق أبوظبي - دبي في مارس 2008 أسوأ حادث تشهده على الإطلاق.

وأكد مدير قطاع شؤون القيادة، اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، أن شرطة أبوظبي توفر أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين، بما يعزز مسيرة إمارة أبوظبي نحو تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة، سعياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بتجربة المتعاملين في كل القطاعات.