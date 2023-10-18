الامارات | 3 دقائق مدة الحصول على شهادة كف البحث التلقائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت النيابة العامة في دبي خدمتين رقميتين جديدتين تلبيان احتياجات شريحة كبيرة من المتعاملين وأفراد المجتمع، هما خدمة كف البحث التلقائي التي تختزل فترة الحصول على شهادة كف البحث من نحو 10 أيام إلى ثلاث دقائق، ولا تشترط أوقات دوام رسمية أو حضوراً إلى مقر النيابة العامة، ما يسمح بالتالي للمتقدم بالسفر والتنقل بحرية فور انتهاء إجراءات قضيته.

وقالت مديرة إدارة تقنية المعلومات في نيابة دبي، فاطمة أحمد بن حيدر، إن الخدمة الثانية هي نافذة المحامين التي تخدم شريحة كبيرة من المتعاملين الذين يحتاجون إلى محام ويعجزون عن تحديد الأنسب لهم.

وشرحت ضابط تنفيذ أحكام رئيس عائشة علي لـ«الإمارات اليوم» أن النيابة العامة تحرص على تطوير الخدمات التي تمس احتياجات الجمهور، وتسهل معاملاتهم، لافتة إلى أن كثيراً من المتعاملين يأتون إلى مكاتب خدمة العملاء للاستفسار عن المحامي الأنسب لقضيتهم، وهذه مسألة مهمة بالفعل، لأن هناك محامين يحققون نجاحات في تخصصات بعينها مثل الشق الجزائي مثل قضايا السرقة والمخدرات وغيرها، وآخرين ينبغون في الشق المدني أو التجاري.

وقالت عائشة علي إن خدمة نافذة المحامين ستمثل مرشداً ذكياً للمتعامل، إذ يكفي قيامه بإدراج رقم قضيته في النظام، ليتم تصنيفها آلياً، ومن ثم يرشح المحامي الأفضل، ويوفر له البيانات الكاملة للتواصل معه.

وأضافت أن النظام يصنف المحامين حسب عدد القضايا التي تمكنوا من الفوز بها، والتخصص الذي يبدع فيه المحامي، ومن ثم يتم ترشيحه للمتعامل، لضمان أكبر قدر من الشفافية.

في إطار متصل، أوضحت عائشة علي أن خدمة كف البحث التلقائي تمثل نقلة مهمة في طريق تسهيل إجراءات المتعاملين مع النيابة العامة، إذ كان الإجراء الطبيعي يستغرق سابقاً فترة تمتد إلى 10 أيام، لكن يمكن إنجازه بالخدمة الجديدة خلال ثلاث دقائق.

وأشارت إلى أن الإشكالية التي كان يواجهها البعض سابقاً، هي حاجتهم للشهادة في غير أوقات العمل الرسمية، إذ يستلزم الأمر بالطريق التقليدية الانتظار خمسة أيام بعد انتهاء القضية الخاصة بالمتعامل، حتى يمكنه التقدم لاستصدار كف البحث، ومن ثم يحتاج الإجراء نفسه من ثلاثة إلى خمسة أيام حتى تصدر الشهادة، لكن مع خدمة كف البحث التلقائي، لا يحتاج المتعامل سوى الدخول إلى الموقع أو التطبيق الذكي للنيابة العامة وإدراج المطلوب ودفع الرسوم، والحصول على كف البحث خلال ثلاث دقائق، والسفر بحرية أينما يريد.

• «نافذة المحامين» مرشد ذكي للمتعاملين تسمح باختيار الأنسب لقضاياهم.