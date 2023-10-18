الامارات | الإمارات للفلك: 28 أكتوبر خسوف جزئي في الإمارات و3 قارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن دولة الإمارات وعموم الوطن العربي وقارات "آسيا، افريقيا، أوروبا" ستشهد في 28 أكتوبر الجاري خسوفا جزئيا للقمر تبلغ نسبة الجزء المعتم من القمر في حدها الأقصى ما يقارب 12.2 في المائة في الساعة 20:14 بالتوقيت العالمي " 00:14 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات ليوم 29 أكتوبر " .

وأوضح إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، أن المرحلة الأولى من الخسوف تبدأ بمرحلة شبه الظل ابتداء من الساعة 22:01 بتوقيت الإمارات ثم المرحلة الرئيسية من الخسوف وهي مرحلة نمو الإعتام على وجه القمر وتبدأ من من الساعة 23:35 إلى الساعة 00:52 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات ويكون المقدار الأعظم للكسوف الساعة 00:14 بتوقيت الإمارات وتنتهي المرحلة الأخيرة من الخسوف بمرحلة شبه الظل عند الساعة 02:26 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات حيث تستمر الظاهرة قرابة 4 ساعات و 25 دقيقة يشاهدها كل من يظهر له القمر وقت الظاهرة .

والخسوف ظاهرة طبيعية تتمثل في سقوط ظل الأرض على وجه القمر فتعتم جزءا منه عند الخسوف الجزئي للقمر وتحدث الظاهرة بأي نوع من أنواعها الكلي أو الجزئي سنويا من مرة إلى مرتين في مكان ما من الأرض ، فيما قد يحصل الكسوف الشمسي بأنواعه الكلي أو الجزئي أو الحلقي من مرتين إلى خمس مرات سنويا في مكان ما من الأرض.

