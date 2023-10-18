الامارات | هل يجوز طلب رد الاعتبار في حالة الحكم بالبراءة ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

ورد استفسار من قارئ يقول فيه :

عندما اتهم بالاحتيال من قبل شخص، ثم يتم الحكم بالبراءة، هل يجوز رفع قضية رد اعتبار وتعويض عما ترتب على هذا الاتهام ؟

الإجابة:

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بالقول :

بداية وللعلم رد الاعتبار له مفهوم آخر في القانون، غير ما تعنيه في سؤالك أو يفهمه الكثير من الناس، ذلك أن رد الاعتبار في القانون هو طلب يقدم ممن صدر ضده حكم جنائي ، وتم تنفيذه ومرت المدة القانونية لمحو هذا الحكم من السجل الإجرامي أو الجنائي فيسمى رد اعتبار.

أما ما تعنيه في سؤالك فهو ليس رد اعتبار وإنما هو تعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي ترتبت على اتهامك، وهنا نقول أن ما يحكم هذه المسألة هي أسباب حكم البراءة ، فإذا كانت البراءة لعدم ارتكاب الجريمة كان من حقك التعويض، أما إذا كانت لأسباب إجرائية مثل المدد القانونية أو الوكالة أو غير ذلك أو للشك في الواقعة ففي مثل هذه الحالات يحتاج الأمر لإثبات عدم ارتكاب الجريمة والتلفيق والكيدية حتى يحكم القاضي المدني بالتعويض.



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