شرطة أبوظبي تنفذ حملات توعية ميدانية لسائقي حافلات نقل العمال

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملات توعية ميدانية، حول منع حركة حافلات نقل العمال على شارع الشيخ زايد بن سلطان خلال أوقات الذروة، وذلك في إطار الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق في جميع الأوقات.

وقال العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات، إن قرار منع حركة حافلات نقل العمال «سعة 50 راكباً فما فوق» على شارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد (شارع القرم سابقاً) بالاتجاهين، بدأ تطبيقه اعتباراً من 9 أكتوبر 2023 خلال أوقات الذروة الصباحية لحركة هذه الحافلات، من الساعة 6:30 حتى 9:00 صباحاً، وأوقات الذروة المسائية بين الساعة 3:00 حتى 7:00 مساء، بالإضافة إلى عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

ودعا ملاك حافلات نقل العمال وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع حافلات العمال لتنبيه السائقين بالالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات خلال الفترات المحددة والالتزام بأنظمة السر والمرور، مؤكداً تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق المخالفات على حافلات نقل العمال المخالفين ورصدهم ومخالفتهم من خلال الأنظمة الذكية.

وحث مدير مديرية المرور والدوريات على ضرورة تنبيه السائقين بالالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية، موضحاً أن مخالفة السير في أوقات الضباب وفقاً للمادة رقم 104 في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 هي 500 درهم و4 نقاط مرورية، مشدداً على أهمية التعاون حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكد اهتمام مديرية المرور والدوريات بنشر الثقافة المرورية وتعزيز الإجراءات الوقائية، لافتاً إلى أهمية التوعية بالقيادة الآمنة والحد من الأخطاء التي يرتكبها السائقون أثناء الضباب، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية «فردية ومتتابعة» بين المركبات ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.