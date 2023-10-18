بلدية أبوظبي: تسجيل 3711 جهة حكومية وخاصة في خدمة "مرسال"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن تسجيل 3711 جهة حكومية وخاصة في خدمة مرسال بالمنصة الوطنية UAE Hub منذ انطلاق الخدمة في مارس 2020 وحتى الآن، وذلك في إطار التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بهدف أتمتة وتبادل المراسلات الرسمية بين الجهات المسجلة بالخدمة بطريقة إلكترونية، مما يساهم في توفير الوقت والجهد ويسهل متابعة المراسلات والرجوع إليها بأي وقت.

وأوضحت البلدية أن خدمات المنصة الوطنية تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تدعم وتجسد الرؤية والتوجهات الحكومية في هذا الخصوص، مثل سرعة إنجاز المراسلات والرد عليها وحفظها في قاعدة بيانات آمنة مع إمكانية الرجوع إليها بسهولة، وكذلك ترشيد النفقات الحكومية للمراسلات وتوابعها (الطباعة والتوصيل والانبعاث الكربوني).

ودعت البلدية جميع الجهات الحكومية والخاصة للانضمام إلى خدمة مرسال من خلال الموقع الإلكتروني ( https://uaehub.ae/login )، وذلك للتسجيل في المنصة الوطنية (مرسال) حتى يتسنى تبادل المراسلات الرسمية مع جميع الجهات المسجلة والاستفادة من الخدمة.