"صحة أبوظبي" تعتزم إطلاق تطبيق ذكي للمرضى في الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي ضمن مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 أنها بصدد إطلاق تطبيق صحي مبتكر للهواتف الذكية سيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في الإمارة.

وسيضم التطبيق العديد من المزايا، حيث تم تصميمه لتمكين أفراد المجتمع وتوفير تجربة رعاية صحية تتمتع بالكفاءة والسلاسة وتلبي الاحتياجات المتخصصة والشخصية للأفراد .

ويُعد إطلاق التطبيق خطوة هامة ضمن جهود الدائرة والتزامها لتعزيز صحة ورفاه أفراد المجتمع في أبوظبي حيث تهدف للارتقاء بتوافر ووصول الأفراد لخدمات الرعاية الصحية وجعلها أكثر كفاءة وراحة ويُسر لهم.

وقال إبراهيم الجلاف مدير إدارة الصحة الرقمية في دائرة الصحة - أبوظبي : " ما زال هناك أفق واعدة للمضي في تعزيز تجربة الرعاية الصحية للمرضى حيث قد تتبع في بعض الأحيان نهجاً غير مترابط وغير استباقي".

وأضاف " نتطلع إلى تزويد أفراد المجتمع بإمكانية إدارة ومراقبة صحتهم، بينما يتمكن مقدمو الرعاية الصحية من توفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة عالية".

وكجزء من جهودها المستمرة نحو تمهيد الطريق لمستقبل تدفعه تكنولوجيا الرعاية الصحية والابتكار سيوفر التطبيق للمستخدمين سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة بطريقة سريعة وآمنة.

كما سيقدم التطبيق عند إطلاقه مجموعة من المزايا المصممة لتبسيط وإثراء تجربة الرعاية الصحية الخاصة بهم. ويشمل ذلك الوصول الآمن والفوري إلى السجلات الطبية الموحدة في ملفي والبحث عن طبيب وتحديد المواعيد بسهولة وإجراء الاستشارات الطبية عبر بُعد والحصول على المشورة الطبية وغيرها من المزايا.