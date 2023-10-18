رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الألماني

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية تتضمن دعوة سموه للقيام بزيارة دولة إلى ألمانيا لتعزيز علاقات البلدين الصديقين.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله سعادة الكساندر شونفيلدار سفير جمهورية ألمانيا لدى الدولة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل شراكتهما الإستراتيجية، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.