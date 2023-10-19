نورة الكعبي تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

التقت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة لوسي بيرجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي. بحثت معاليها، خلال اللقاء مع لوسي بيرجير، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، وناقشتا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم. وأكدت معاليها أن دولة الإمارات حريصة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، مشيرة إلى الشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات مع عدد من الدول الأوروبية، وبما يسهم في خلق آفاق واعدة للتعاون في مختلف المجالات.