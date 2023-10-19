أبوظبي تستضيف المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، ومارتن شنغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش بمعالي دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد هذه الزيارة الأولى له، مشيراً إلى العلاقة المتميزة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، حيث يعد المجلس أول برلمان في العالم يوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2014.

وأكد معالي صقر غباش عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلى الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد البرلماني الدولي في تحقيق التنمية لدول وشعوب العالم، ومناقشته أهم القضايا الإقليمية والدولية، ومساهمته في تعزيز السلام والتسامح، وكذلك دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 2030.

وتم خلال اللقاء؛ توقيع اتفاقية بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي لاستضافة المجلس المؤتمر البرلماني الخاص بمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة.

وقال معالي صقر غباش «تأتي استضافة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والمؤتمر البرلماني المصاحب تجسيداً لعلاقة التعاون والشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، واستمراراً لنجاحات الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الدولية، كما تأتي الاستضافة انسجاماً مع السمعة والمكانة التي تحظى بها دولة الإمارات من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، باعتبارها لاعباً رئيساً في النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وتتويجاً لجهود ومكانة دولة الإمارات بوصفها بوابة رئيسية التجارة والاستثمار العالمي».

من جهته، أشاد معالي دوارتي باتشيكو بالإنجازات الكبيرة التي تحققها دولة الإمارات على مختلف الصعد، وأيضاً بالدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي من تقديم المقترحات والمبادرات والأفكار التي تتناول مختلف القضايا، والتي تحظى بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، ما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة ومبادرة فيما يخدم الإنسانية جمعاء.

جهود

أشاد رئيس البرلمان الدولي بجهود دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمؤتمر البرلماني حول المنظمة الذي يعتبر مشروعاً مشتركاً بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، بهدف تعزيز شفافية منظمة التجارة العالمية.وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز العلاقات بين شعوب العالم لضمان مستقبل أفضل للبشرية، منوهاً إلى أن دور الاتحاد البرلماني الدولي بات اليوم أكثر أهمية نظراً للتحديات التي تواجه دول العالم.